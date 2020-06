Openbaar Ministerie eist 24 jaar cel en tbs tegen Thijs H. wegens drie moorden

Het Openbaar Ministerie eist 24 jaar cel en tbs tegen drievoudig moordverdachte Thijs H. Dat werd bekend nadat het OM zo'n drie uur sprak over de totstandkoming van de eis. De drie slachtoffers zijn volgens het OM met voorbedachten rade aangevallen.

De student staat terecht voor het doden van drie wandelaars, in mei vorig jaar: een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag en op de Brunssummerheide bij Heerlen, waar hij eerst een vrouw van 63 en kort daarna een man van 68 doodde.

H. heeft zijn daden bekend en verklaarde dat hij destijds in een psychose verkeerde.

"Er ontstond een waan in mijn hoofd", zei hij vorige week in de rechtbank: