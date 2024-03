Timber en Zirkzee debuteren in voorselectie Oranje, Bizot en Wijnaldum terug

Quinten Timber, Joshua Zirkzee, Marco Bizot en Georginio Wijnaldum zijn de opvallendste van de dertig namen in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Oranje speelt later deze maand twee oefeninterlands in aanloop naar het Europees kampioenschap in Duitsland van komende zomer.

Middenvelder Timber (Feyenoord) en aanvaller Zirkzee (Bologna), in de Italiaanse Serie A dit seizoen goed voor al negen doel[punten, vinden zichzelf voor het eerst terug in de omvangrijke voorselectie.

Doelman Bizot (Stade Brest), die tot nu toe één keer onder de lat stond bij Nederland, zat tijdens het EK van 2021 voor het laatst bij de definitieve selectie.