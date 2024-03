Miedema enkele weken uit roulatie na 'kleine knieoperatie'

Vivianne Miedema staat opnieuw enkele weken aan de kant. De aanvalster van Arsenal en het Nederlands elftal moet, zo liet haar clubcoach Jonas Eidevall weten, een 'kleine knieoperatie' ondergaan.

Eidevall meldde in de aanloop naar het competitieduel met Tottenham Hotspur dat het met Victoria Pelova wel de goede kant opgaat en dat zij zondag inzetbaar zal zijn.

Al niet tegen Spanje

Beide internationals misten de troostfinale van het Nederlands elftal in de Nations League tegen Duitsland (0-2), waarin een olympisch ticket op het spel stond. Miedema was in de met 3-0 verloren halve finale tegen Spanje wel van de partij, maar werd in de rust gewisseld.

De 27-jarige Miedema moest het WK van vorig jaar aan zich voorbij laten gaan nadat ze eind 2022 de voorste kruisband van haar linkerknie had gescheurd. Afgelopen oktober maakte ze haar rentree op het voetbalveld, maar sindsdien heeft ze nog geen volledige wedstrijd kunnen spelen.

Het Nederlands elftal moet begin april alweer aan de bak voor de kwalificatie voor het EK van 2025 in Zwitserland. De tegenstanders in de groep zijn nog niet bekend: de loting is volgende week dinsdag (5 maart).