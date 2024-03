Amerikaanse maanlander stuurt afscheidsbericht, geen contact met aarde meer

De foto die Odysseus doorstuurde in het laatste bericht:

Voordat de lander in slaapstand werd gezet, stuurde hij nog een 'afscheidsbericht' door naar de aarde met daarin een foto die hij had gemaakt. Het team achter de lander, Intuitive Machines, heeft Odysseus vervolgens uitgeschakeld. Eventueel kan hij weer worden aangezet als hij de koude maannacht, die een paar weken duurt, overleeft.

Door de val waren de zonnepanelen niet op de zon gericht en stonden de antennes die met de aarde communiceren ook de verkeerde kant op gericht. Desondanks werkte Odysseus nog even door. Met de energie die de robot nog had, konden nog enige tijd beperkt gegevens naar de aarde worden gestuurd.

Odysseus was het eerste Amerikaanse ruimtevaartuig dat op de maan landde sinds de laatste Apollo-missie van de NASA in 1972. Dat gebeurde vorige week donderdag, maar de robot viel om. Dat kwam waarschijnlijk doordat een van de zes poten terechtkwam op een oneffenheid op het maanoppervlak en daarbij brak.

De Amerikaanse maanlander Odysseus is in slaapstand gezet. Vorige week viel de lander om, waarna communicatie met de aarde niet meer goed mogelijk was.

"Welterusten, Odie. We hopen weer van je te horen", schreef Intuitive Machines in een online update. Odie is de koosnaam die het team gaf aan de maanlander.

Onderzoek voor bemande maanmissies

Voor het maken van het ruimtevoertuig en de missie naar de maan heeft Intuitive Machines 118 miljoen dollar gekregen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Aan boord zijn onder meer zes instrumenten van NASA.

Voor die organisatie is de missie belangrijk, omdat beelden van de landing kunnen worden gebruikt voor toekomstige bemande maanlandingen. Ook verzamelde Odysseus data voor verschillende universiteiten. Aan boord waren ook kunstwerken, waaronder die van een Nederlandse kunstenaar.

Over drie weken wordt er weer zonlicht verwacht op de plek waar de lander neerkwam. Het team heeft Odysseus zo geprogrammeerd dat hij een seintje geeft aan de aarde in het geval dat hij genoeg zonlicht opvangt, waardoor hij zichzelf eventueel weer aan kan zetten.

Eerder deze week lukte het een Japanse maanlander om weer contact te leggen met aarde, nadat die in slaapstand was gezet. Ook dat ruimtevaartuig was bij de landing op zijn kant terechtgekomen, waardoor het niet genoeg energie kon opwekken. Gevreesd werd dat het niet meer aan zou gaan, maar dat lukte dus wel.

Menselijke fout

Dat de Amerikaanse maanlander Odysseus op zijn kant terechtkwam, heeft volgens het bedrijf achter de missie te maken met een menselijke fout.

Het team dat de robot klaarmaakte voor de vlucht was vergeten om een veiligheidsschakelaar handmatig te ontgrendelen. Daardoor werkten lasers aan boord niet die afstanden kunnen inschatten. Toen de robot nog onderweg was naar zijn plek op de maan werd daarom een alternatief bedacht. Dat zorgde ervoor dat een crash werd voorkomen, maar kon niet voorkomen dat Odysseus op zijn kant belandde.

Twee andere maanlanders van Intuitive Machines zullen later dit jaar gelanceerd worden. Ook die gaan informatie verzamelen die gebruikt zal worden bij de voorbereiding van een latere bemande maanmissie.