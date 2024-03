Vanavond op tv: Waar laten we levenslang gestraften? • Chipindustrie Taiwan • Begrafenis Navalny • Fregatten

Waar moeten alle levenslang gestraften naartoe?

Drie veroordeelden in het Marengo-proces hebben levenslang gekregen. Dat past niet allemaal in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, want ze moeten ook gescheiden van elkaar zitten. Waar moeten deze gevangenen naartoe? De directeur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Wim Saris, schuift aan.