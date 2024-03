Piepjong Europees AI-bedrijf gooit hoge ogen, maar oogst nu ook kritiek

Als onderdeel van de deal met Microsoft krijgen de Fransen 15 miljoen euro. Dat is niet veel geld voor een start-up die een paar maanden daarvoor nog 25 keer zoveel heeft opgehaald. Toch roept het verbazing op in de Europese Unie. Die heeft alles te maken met de rol die Mistral de afgelopen maanden heeft gespeeld, met name in de lobby rond de Europese AI Act.

Volgens Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks) leeft er in het Europees Parlement veel chagrijn over de situatie. "De AI Act is bijna twee keer gestrand op de lobby van Mistral en Aleph Alpha. Het is twee keer superspannend geweest of we überhaupt die wet zouden krijgen. En het kwam echt door die lobby en dan voelt het wel als een klap in het gezicht." Ze wil Mistral uitnodigen voor een zitting in het parlement, zodat het bedrijf zelf kan uitleggen hoe het zit.

Voor Van Sparrentak voelt het alsof Mistral niet eerlijk is geweest. Het Franse bedrijf was in de laatste fase van de onderhandelingen over de AI Act een van sterkste krachten die erop uit waren om de wet af te zwakken, zegt ze.

"Het bedrijf gaat nu een strategisch partnerschap aan met Microsoft, iets waarvan ik geloof dat het niet zomaar uit de lucht komt vallen. Volgens mij ben je daar best een tijd mee bezig."

Veel goedkoper

"Mistral presenteerde zichzelf als het enige Europese antwoord op de AI-revolutie en positioneerde zich heel nadrukkelijk als anti-big-tech en anti-Amerikaans", zegt Marietje Schaake, verbonden aan de Stanford Universiteit, adviseur van Eurocommissaris Vestager (Mededinging) en lid van een expertgroep die de Franse president Macron adviseert.

Zowel Schaake als Sparrentak ziet Mistral als een belangrijk Europees AI-bedrijf. "Er zit daar veel talent", zegt Schaake. "Het is uniek dat ze zover gekomen zijn. Mensen hier op Stanford die met hun modellen werken, noemen die indrukwekkend."

Mistral, genoemd naar de sterke noordelijke wind die waait in het zuidoosten van Frankrijk , wordt dus gezien als een mogelijke concurrent voor OpenAI, Microsoft en Google. De start-up wil veel goedkopere AI-systemen ontwikkelen dan de rest. Het bedrijf is ook nog een stuk kleiner dan de anderen, met slechts 25 medewerkers.