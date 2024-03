Bijna vier jaar cel voor rellende Eritreeër in Duitsland

Een uit Eritrea afkomstige man is in Duitsland veroordeeld tot 3 jaar en 9 maanden cel voor zijn rol bij rellen in Stuttgart, vorig jaar september. Vluchtelingen uit het Oost-Afrikaanse land belaagden toen aanhangers van het Eritrese regime en de politie.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar geëist tegen de 29-jarige man wegens openbare geweldpleging en zware mishandeling. Zo had hij een steen van 3 kilo gegooid. Zijn advocaten vonden de beelden waarop hij te zien zou zijn te vaag en eisten vrijspraak.

De rellen in Stuttgart zijn vergelijkbaar met de ongeregeldheden van twee weken geleden rond een evenement in Den Haag. Ook daar was een evenement gelieerd aan het regime doelwit van militante tegenstanders. De laatste groep raakte slaags met de politie, die wilde voorkomen dat de tegenstanders bij het evenement konden komen.

In Stuttgart raakten bijna veertig agenten gewond, in Den Haag zes. In Nederland zitten nog tien verdachten vast voor de rellen.

Harde hand

Ook elders in Nederland en in andere Europese landen ging het eerder fout tussen groepen Eritreeërs. Zo liep het afgelopen mei uit de hand in Rijswijk en kwam het ook in Stockholm en de Duitse deelstaat Hessen tot geweld.

Het geweld richt zich tegen aanhangers van dictator Afewerki, die het land met harde hand leidt sinds de onafhankelijkheid van Ethiopië. Volgens de Verenigde Naties is er op grote schaal sprake van mensenrechtenschendingen, zoals martelingen, kinderarbeid en seksuele slavernij.

Ook worden vluchtelingen in het buitenland benaderd door aanhangers van Afewerki. Zo is bekend dat zij gedwongen worden tot financiële bijdragen aan het regime, om te voorkomen dat achtergebleven familieleden in de problemen komen.