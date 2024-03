Meezinger 'Engelbewaarder' liet Japanse bekerhelden NEC snel inburgeren

"Ik weet nuuuuu dat er een engelbewaarder bestaat!" Dat het lied niet voor niets een meezinger wordt genoemd, bewijzen de spelers van NEC afgelopen dinsdagavond laat in een vrijwel leeg Cambuur Stadion. Een voor een zingen - dan wel brullen - de kersverse bekerfinalisten mee op de klanken van de nationale zomerhit Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Dat kun je aan Nederlandse jongens als Bram Nuytinck en Calvin Verdonk wel overlaten, maar de opvallendste poging tot meezingen komt uit de mond van Koki Ogawa, de 26-jarige scorende spits uit Japan die in de eredivisie ook al zeven keer scoorde. Samen met zijn jongere landgenoot Kodai Sano (20) is Ogawa verantwoordelijk voor het NEC-feest in Leeuwarden. Zij maakten de goals tegen SC Cambuur (2-1) in de halve finale, waardoor NEC na 24 jaar weer in de bekerfinale staat. Op naar Volendam Euforie alom, maar vanavond om 20.00 uur wacht FC Volendam alweer in de eredivisie. Dan zullen de Japanse uitblinkers Ogawa en Sano wellicht dubbel gedekt worden.

Nee, zanger Schuitmaker is nog niet groot in Japan. Dat Ogawa zijn nummer kent, is de schuld van Carlos Aalbers. De technisch directeur van NEC die verantwoordelijk is voor de komst van Ogawa en Sano naar Nijmegen. Voor de 59-jarige Aalbers, ook oud-voetballer van NEC, is Japan inmiddels bekend terrein. "Voetballers daar hebben een hoge handelingssnelheid, goede techniek, een uitstekende mentaliteit en ook niet onbelangrijk: de prijs-kwaliteitverhouding is goed." Als hoofdscout van AZ was Aalbers in 2019 medeverantwoordelijk voor de komst van Yukinari Sugawara. Twee jaar daarvoor, als hoofdscout van FC Groningen, haalde hij Ritsu Doan op in Japan. Ogawa is van dezelfde lichting. Hij had, net als zijn ploeggenoten in de nationale jeugdselecties, al eerder de stap naar Europa willen maken. Maar juist op het moment dat hij dacht te schitteren, bij het WK onder 20 jaar, scheurde hij een voorste kruisband af. In de ogen kijken Na het uitvoerig bekijken van beelden van Ogawa bij Yokohama FC vloog Aalbers afgelopen zomer met hoofd voetbalzaken Nick Kersten naar Japan. "Om hem live aan het werk te zien en te kunnen spreken", legt Aalbers uit. Die gesprekken moesten dan wel via de zaakwaarnemer van Ogawa worden vertaald, want de aanvaller spreekt dan nog geen Engels. "Toch is het belangrijk om een speler in de ogen te kunnen kijken", gaat Aalbers verder. "We hebben hier het beeld dat Japanners veelal introvert zijn, maar dat is Ogawa niet. Net als Doan en Sugawara is het een jongen met persoonlijkheid. Die kunnen zich vaak makkelijk aanpassen aan een nieuwe club en cultuur."

Carlos Aalbers, oud-speler en huidig technisch directeur van NEC - Foto: Pro Shots

Nog een voordeel van scouten in Japan: in tegenstelling tot wat weleens in Zuid-Amerika het geval is, hebben spelers geen vage entourage met zogenaamde agenten die allemaal mee willen profiteren van een deal. Vooraf gemaakte telefonische afspraken blijken in het echt dan plots heel anders te liggen. 'Halen die jongen!' Aalbers: "In Japan is alles heel duidelijk. Voordat je die kant opgaat, weet je exact welke bedragen er betaald moeten worden. Zo ook voor Sano, die in 2022 voor het eerst in de scoutingsrapporten verscheen. Hij speelde op het tweede niveau in Japan, dus de financiële voorwaarden waren ook erg goed." NEC-collega Kersten zag Sano van de zomer in Argentinië spelen op het WK onder 20, waar de Japanner alles speelde, en kwam terug met een duidelijk advies: halen die jongen!

Kodai Sano, Koki Ogawa en de inmiddels vertrokken Sai van Wermeskerken - Foto: Getty