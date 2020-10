'Auteur kernenergieonderzoek was technisch directeur centrale Borssele'

Een oud-directeur van de kerncentrale in Borssele is een van de auteurs van het rapport van adviesbureau Enco waarin wordt gesteld dat kernenergie toch niet duurder is dan energie uit wind en zon.

Dat bevestigt de auteur, Mario van der Borst, na berichtgeving in de Volkskrant. Hij werkte elf jaar bij de kerncentrale, de laatste zes jaar als technisch directeur. In 2010 stapte hij over naar het Duitse energiebedrijf RWE, grootaandeelhouder van EPZ, wat de officiële naam is van de kerncentrale Borssele.

De gepensioneerde Van der Borst is nu voorzitter van de afdeling Kerntechniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Volgens de website wil die afdeling "belangstelling voor nucleaire technologie bevorderen en bijdragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leden".

Kennis

"Ik ben geselecteerd vanwege mijn kennis over de nieuwbouw van kerncentrales. Ook heeft meegewogen dat ik een Nederlander ben en de Nederlandse situatie ken", zegt Van der Borst over zijn rol in het onderzoek. Vanwege privacy-afspraken kan hij niet zeggen wie de andere auteurs - hun namen stonden niet in het rapport - zijn. Maar het zijn er "een stuk of tien", zowel Nederlands als buitenlands, zegt Van der Borst.

Kritiek

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) had Enco in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en beperkingen voor kernenergie in Nederland voor 2040.

Wetenschappers uitten kritiek op het rapport. In een eerdere studie die Wiebes had laten doen, stond juist dat kernenergie juist duurder is. Volgens een van de auteurs van die studie, van een bureau voor klimaatneutrale strategieën, rekenden de Enco-onderzoekers met te hoge kosten voor zonne- en windenergie en te lage kosten voor kernenergie.