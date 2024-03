Ghislaine Plag nieuwe presentator NOS Sport

Ghislaine Plag (48) wordt de nieuwe presentator van NOS Sport. Ze gaat vanaf begin april verschillende radio- en televisieprogramma bij de NOS presenteren, waaronder NOS Sportjournaal, NOS Studio Sport en NOS Langs de Lijn.

Eind 2023 nam ze afscheid van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers (KRO-NCRV), na zes jaar als vaste presentator van de radiotalkshow. De NOS was na het vertrek van Herman van der Zandt op zoek naar een ervaren presentator.

Plag presenteert al sinds 2006 verschillende tv- en radioprogramma's bij de NPO. Op televisie presenteerde ze de NCRV-programma's Rondom 10, Netwerk en Debat op 2.

Intensiteit van de sport

"De afgelopen jaren heb ik tijdens de Olympische Spelen RadiOlympia gepresenteerd op NPO Radio 1 en dat vond ik ontzettend leuk. Ik hou van de dynamiek en de intensiteit in de sport, maar ook de verhalen van de sporters", vertelt Plag.

"Het is vaak alles of niets, je weet nooit hoe uitzendingen verlopen en dat snelle schakelen en improviseren vind ik heerlijk. Dus ik heb enorm veel zin om meer sportuitzendingen te gaan maken, zeker in iconische programma's als Langs de Lijn en Studio Sport."

Eerder presenteerde Plag onder meer Stand.nl en Casa Luna. Voor haar radiowerk ontving ze vorige maand de Marconi Oeuvre Award. De jury oordeelde dat Plag "als geen ander in staat is om écht contact te hebben met die onmisbare luisteraar".