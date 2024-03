Kogelstootster Schilder stelt teleur op WK indoor, Bol en Klaver door op 400 meter

Jessica Schilder heeft haar imposante optreden bij de Nederlandse indoorkampioenschappen geen vervolg kunnen geven bij de wereldkamapioenschappen in Glasgow. De 24-jarige Volendamse, die bij de NK twee weken geleden het nationale record op 20,31 meter bracht, kwam in de Schotse hal niet verder dan de vijfde plaats met een afstand van 19,37 meter.

Jorinde van Klinken bleef in de finale op een afstand van 16,88 meter steken en was na drie pogingen klaar: zestiende en voorlaatste. De wereldtitel ging naar de Canadese Sarah Mitton. De nummer twee van de WK in de buitenlucht vorig jaar in Boedapest stootte de kogel in haar laatste poging naar 20,22 meter. Zilver was voor de Duitse Yemisi Ogunleye (20,19 in haar eerste poging), het brons ging naar de Amerikaanse Chase Jackson (19,67).

Schilder, in 2022 Europees kampioene in de buitenlucht en derde op de WK indoor in 2022, begon als favoriete aan het evenement. Met 20,31 van de Nederlandse indoorkampioenschappen voert ze deze winter de mondiale indoorranglijst aan.

Ongeldige pogingen

In Glasgow begon Schilder met twee ongeldige pogingen, maar voorkwam ze een voortijdig afscheid door in de derde poging de kogel naar 19,37 meter te stoten. Daardoor kwalificeerde ze zich toch nog bij de beste acht en mocht ze verder. Het bleek haar enige geldige poging vrijdag.

"Mentaal ben ik daar trots op. Dat dat toch lukt na twee ongeldige pogingen. Natuurlijk is dit teleurstellend. We zijn op zoek naar die ene stoot, zoals bij de NK. Er zit in elk geval veel meer in. Ik ben pas 24, zit in een proces. We moeten doorbouwen op die 20,31 van de NK. Ik voer nog steeds de wereldranglijst aan. Hier leer ik van", bleef ze positief na haar vijfde plaats.

Bol en Klaver probleemloos verder op 400 meter

Femke Bol en Lieke Klaver hebben zich bij de wereldkampioenschappen indoor atletiek probleemloos geplaatst voor de halve finale van de 400 meter. Beiden wonnen vrijdagochtend bij de start van het evenement in Glasgow hun series.