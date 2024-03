Bol en Klaver bij WK indoor probleemloos naar halve finale op 400 meter

Femke Bol en Lieke Klaver hebben zich bij de wereldkampioenschappen indoor probleemloos geplaatst voor de halve finale van de 400 meter. Beiden wonnen vrijdagochtend bij de start van het evenement in Glasgow hun series. Vrijdagavond zijn de halve finales. Wereldrecordhoudster Bol is in Glasgow favoriete voor de titel. Ook Klaver worden goede medaillekansen toegedicht. Het tweetal voert de wereldranglijst van het indoorseizoen 2024 aan. Bol soepel Bol, die onlangs in Apeldoorn voor het tweede jaar op rij het wereldrecord indoor scherper stelde (49,24), nam direct de leiding. Soepel liep ze daarna naar de zege in 52,00 seconden. De Amerikaanse Alexis Holmes volgde met 52,53 seconden. "Het was wat lastig, want ineens waren de serie-indelingen veranderd", zei Bol. "Liep ik ineens tegen de sterke Holmes. Het ging lekker. Het plan was 52 seconden."

Femke Bol en Lieke Klaver reageren kort op hun 400 meter-serie bij de WK indoor atletiek in Glasgow. - NOS

Klaver, achter Bol deze winter goed voor de tweede tijd met 50,10 seconden, liep een bekeken race. Na een ronde kwam ze als eerste door. En die positie gaf ze ook niet meer weg: 51,31. Daarmee was ze de snelste van de vier series. Klaver was tevreden over het verloop van de race. "Ik laat me niet meer gek maken. Ik ga er het beste van maken", blikte ze vooruit naar de rest van het toernooi.

WK atletiek live bij de NOS De WK indooratletiek duren van vrijdag 1 tot en met zondag 3 maart en zijn dagelijks vanaf 20.00 uur live te zien bij de NOS op NPO 3. Het evenement is dagelijks ook vanaf 11.00 uur te volgen via NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Radio 1.