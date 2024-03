Historisch grote brand in Texas te zien vanuit de ruimte

Een historisch grote bosbrand woedt in het noorden van de Amerikaanse staten Texas en Oklahoma. De brand is uitgegroeid tot de grootste die Texas ooit heeft gekend. Ook is het een van de hevigste branden die de Verenigde Staten ooit heeft meegemaakt. Minstens twee mensen en tienduizenden veedieren zijn omgekomen.

De natuurbrand is zo groot dat deze vanuit de ruimte te zien is. De brand werd zelfs waargenomen door een satelliet die op een hoogte van ruim 36.000 kilometer om de aarde cirkelt.

Ruimtebeelden van de satelliet: