Van Gennip: strijd tegen zwangerschapsdiscriminatie blijft nodig

Minister Van Gennip vindt het "anno 2024 eigenlijk onbegrijpelijk dat we nog hard moeten strijden" tegen zwangerschapsdiscriminatie. De demissionair minister van Sociale Zaken zegt dat naar aanleiding van berichten over klachten van medewerkers van omroep WNL, dat ze in onzekerheid werden gehouden over verlenging van hun contract na de geboorte van een kind.

Van Gennip benadrukt dat zwangerschapsdiscriminatie is verboden: "Mannen en vrouwen van Nederland, dit moet echt anders." Ze voegt eraan toe dat het probleem niet alleen bij de televisie voorkomt.

Volgens haar blijkt uit onderzoek dat meer dan 40 procent van de vrouwen te maken heeft gehad met zaken die lijken op zwangerschapsdiscriminatie: "Iemand moet de kinderen krijgen. Dat zijn de vrouwen. Daar moeten we ruimte voor hebben, zowel zwanger worden, zwanger zijn als daarna." Van Gennip wil ook dat meer mensen een vast contract krijgen.

Wet in Eerste Kamer

De minister zegt dat haar ministerie bezig is met een voorlichtingscampagne en dat de Eerste Kamer binnenkort praat over een wet die discriminatie bij werving en selectie aanpakt. Daarin gaat het onder meer over objectieve methoden bij het aannemen van personeel en over dat je bijvoorbeeld niet mag zeggen: "Ik wil geen vrouw, want ze zal wel zwanger worden."

Van Gennip wijst er nog op dat zij zelf twintig jaar geleden als eerste bewindspersoon met zwangerschapsverlof is gegaan (zij was toen staatssecretaris van Economische Zaken), dat onlangs minister Schreinemacher een zoon heeft gekregen en dat in de zomer staatssecretaris Heijnen verlof heeft.