Eerste belastingaangifte om 3,5 minuut na middernacht binnen

Meer dan 7 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers kunnen sinds middernacht weer belastingaangifte doen over 2023. In principe kan dat tot 1 mei. Wie uitstel aanvraagt, kan er tot 1 september over doen.

De 'poorten' bij de Belastingdienst werden om 00.00 uur geopend. En zoals elk jaar plofte al binnen een paar minuten de eerste aangifte binnen.

"De eerste aangifte kwam dit keer 3,5 minuut na middernacht binnen", zegt Steef Cobben, die bij de Belastingdienst verantwoordelijk is voor de operatie. "Dat was later dan vorig jaar. Toen kwam de eerste aangifte binnen na twaalf seconden. Een record was dat." Die persoon heeft waarschijnlijk gebruikgemaakt van de aangifte-app, waarbij alle gegevens al zijn ingevuld. "En als alles goed is en je geen aanvullingen hebt, kun je snel aangifte doen."

Geen storing

Vorig jaar werd de Belastingdienst op 1 maart geplaagd door een storing in het inlogsysteem. Door een overbelasting van het inlogsysteem DigiD was het voor veel mensen niet mogelijk om hun aangifte te doen. Er werd toen een oproep gedaan om het een dag later opnieuw te proberen.

Cobben: "We hebben natuurlijk geëvalueerd hoe dat vorig jaar kon gebeuren. Maar nu werkt het. Alles komt netjes binnen." De teller stond vanochtend om 08.00 uur al op circa 100.000 aangiftes.

Dat de aangifte al voor een groot deel is ingevuld, komt doordat de Belastingdienst zo'n 200 miljoen gegevens krijgt, onder meer van banken en gemeenten. "Die rubriceren wij, we kijken natuurlijk bij wie die gegevens horen en dan vullen wij het in. Daarom zeggen we altijd: alles is ingevuld maar controleer vooral of alles goed is doorgegeven. En of we niet dingen missen." Zo'n 60 procent van de indieners doet dat conform de informatie die de Belastingdienst heeft ontvangen.

Hulp beschikbaar

Mensen die problemen hebben met het invullen van de belastingpapieren kunnen gratis hulp inroepen. Dat kan telefonisch, maar ook online en in de buurt. Om de hulpmogelijkheden onder de aandacht te brengen, stonden medewerkers van de Belastingdienst vanochtend vroeg bijvoorbeeld in Utrecht, op het plein bij het Centraal Station.

Nieuw dit jaar is de 'Belastingdienstbus', die gedurende drie weken door Nederland toert om mensen te helpen met vragen over hun aangifte.