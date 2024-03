Russische media: Quincy Promes aangehouden op vliegveld Dubai

Voetballer Quincy Promes zit sinds gisteren vast in Dubai, melden diverse Russische media. De in Nederland veroordeelde Promes zou bij de grenscontrole op het vliegveld zijn tegengehouden en naar het politiebureau zijn gebracht, terwijl zijn teamgenoten van Spartak Moskou na een trainingskamp wel terugvlogen naar Rusland.

De 32-jarige Promes werd onlangs bij verstek tot zes jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij de smokkel van een grote lading cocaïne. Vorig jaar kreeg hij ook al 1,5 jaar cel opgelegd, voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Tegen beide uitspraken is Promes in hoger beroep gegaan.

Wat er precies in Dubai aan de hand is, is onduidelijk. Het Russische Metaratings schreef gisteren dat er geen verband was met de strafzaken en dat Promes later met een aparte vlucht naar Rusland zou vliegen. Maar een dag later zit hij volgens die site nog steeds in de Emiraten.

OM Amsterdam weet van niks

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam laat aan de NOS weten niet van de zaak op de hoogte te zijn. De advocaat van Promes reageert vooralsnog niet op verzoeken om commentaar.

Nederland heeft sinds 2021 een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten. Daarin staat dat de landen hebben afgesproken "elke persoon op hun grondgebied uit te leveren die wordt gezocht met het oog op strafvervolging of de tenuitvoerlegging van een onherroepelijk vonnis".

Begin dit jaar was Promes ook al in Dubai. Toen werd hij niet aangehouden. Dat was ruim een maand voor hij werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel.

Promes speelde 50 interlands voor het Nederlands elftal. Sinds 2021 werd hij niet meer opgeroepen voor Oranje.