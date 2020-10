Vegaburger en vegaworst mogen zo blijven heten

Het Europees parlement heeft een voorstel verworpen om termen als burger, worst en steak alleen nog voor vleesproducten toe te staan. Benamingen als vegaworst en vegaburger worden dus niet verboden.

379 Europarlementariers stemden tegen, 284 ervoor. Het CDA was een van de voorstemmers en is teleurgesteld. "Dit is een nederlaag voor consumenten en eerlijke voedselinformatie. Vlees is vlees en zuivel is zuivel", zegt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. "Het is een slecht signaal dat het Europees Parlement door een sterke vegalobby een uitzondering maakt voor hyperbewerkte vegaproducten."

De Vegetarische Slager, maker van allerlei vegaproducten, is juist blij met het resultaat: "Een gigantische en belangrijke stap om de voedselrevolutie te blijven versnellen. We hebben massaal laten zien dat we niet in de war zijn. Niet in de ban, maar in de pan!", zegt het bedrijf op twitter.