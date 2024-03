Schadevergoeding voor slachtoffers vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland

Slachtoffers en nabestaanden van de vulkaanuitbarsting op het Nieuw-Zeelandse White Island in 2019 krijgen een schadevergoeding. Het gaat om zo'n 250.000 Nieuw-Zeelandse dollar per persoon, omgerekend ruim 140.000 euro. In totaal wordt zo'n 10 miljoen dollar aan schadevergoeding toegekend.

De bedrijven die de schadevergoeding moeten betalen, wisten volgens de rechtbank in Auckland dat de vulkaan elk moment kon uitbarsten, mede omdat er de dag ervoor nog seismische activiteit was gemeten. Toch lieten ze toeristen toe op het eiland. Bij de uitbarsting kwamen 22 mensen om het leven. 25 anderen raakten gewond door zeer heet stoom.

In totaal hebben vijf bedrijven een straf opgelegd gekregen, waaronder de eigenaar van het eiland, Whakaari Management Limited. Ook touroperators die dagjes weg organiseerden naar het eiland zijn schuldig bevonden, en moeten een boete of schadevergoeding betalen. Zij brachten toeristen van en naar het eiland met boten en helikopters.

Al wekenlang gewaarschuwd

Whakaari Management bekende eerder al onvoorzichtig te zijn geweest door per helikopter tientallen toeristen naar het vulkanische eiland te laten brengen, terwijl al wekenlang werd gewaarschuwd voor een uitbarsting. Volgens de rechter hebben de veroordeelde bedrijven gefaald in hun plicht om risico's in te schatten en te beperken.

Geen van de bedrijven had enige expertise op het gebied van vulkanen, volgens de rechter. Hij zei dat de bedrijven daarom gekwalificeerde mensen had moeten inschakelen om een risicoanalyse te maken. De rechter wees erop dat de emotionele schade voor de slachtoffers en hun families groot is.

Cruiseschip

White Island was een toeristische trekpleister. Veel van de toeristen die op het moment van de vulkaanuitbarsting op het eiland waren, waren per cruiseschip vanuit Australië naar Nieuw-Zeeland gevaren en hadden dagjes weg geboekt naar het vulkanische eiland.

Op het moment van de vulkaanuitbarsting waren er 47 toeristen en gidsen aanwezig op het eiland. Sinds de dodelijke eruptie zijn er geen toeristische reizen naar White Island meer geweest.