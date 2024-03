Uren voor uitvaart Navalny veel publiek en politie op de been rondom kerk

Moskou maakt zich op voor de uitvaart van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, later vandaag. Al uren voor de start van de plechtigheid verzamelden zich honderden mensen bij de kerk waar de ceremonie gehouden wordt. Ook is er een grote politiemacht op de been.

Het is niet duidelijk wie van Navalny's familie of bondgenoten aanwezig zullen zijn bij de uitvaart; een deel van hen leeft buiten Rusland in ballingschap, uit angst om vervolgd te worden.

Het is de bedoeling dat de ceremonie in de kerk begint om 12.00 uur Nederlandse tijd, in de buurt waar de activist voor het laatst woonde. Daarna wordt hij begraven op een nabijgelegen begraafplaats.

'Lichaam laat vrijgegeven'

Kira Jarmysj, een woordvoerder van Navalny's team, laat via sociale media weten dat het lichaam van Navalny uren later door de Russische autoriteiten later werd vrijgegeven dan oorspronkelijk gepland stond. Volgens Jarmysj zou het lichaam rond 08.00 uur Nederlandse tijd worden overgedragen. Dat gebeurde pas rond 11.00 uur.