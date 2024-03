Kist Navalny aangekomen op begraafplaats na afscheid in kerk

In een kerk in Moskou is de afscheidsplechtigheid voor de Russische oppositieleider Aleksej Navalny afgelopen. Na een dienst van ongeveer een uur werd de kist met daarin het lichaam van Navalny uit de kerk gedragen. Inmiddels is de kist aangekomen op een nabijgelegen begraafplaats. Rond de kerk waar de ceremonie plaatsvond hadden zich duizenden mensen verzameld. Al uren voor de start van de plechtigheid was er publiek aanwezig. Er stonden lange rijen rond de kerk. Ook langs de route van de kerk naar de begraafplaats stonden veel mensen. De politie was massaal op de been. Verschillende straten waren afgezet, er waren vele arrestatiewagens aanwezig en agenten stonden op daken van gebouwen in de straat van de kerk. Media hadden beperkt toegang tot de kerk. Bij aankomst van Navalny's kist werd zijn naam gescandeerd:

Bij de kerk in Moskou waar de dienst voor Navalny gehouden wordt, staan drie uur van tevoren al mensen in de rij. Ook de politie is nadrukkelijk aanwezig inclusief bussen voor eventuele arrestaties. - NOS

Het team van Navalny zei eerder al onder druk te zijn gezet om een besloten plechtigheid te houden. Rond het middaguur (Nederlandse tijd) begon in de kerk, in de buurt waar de activist voor het laatst woonde, de ceremonie. Kira Jarmysj, een woordvoerder van Navalny's team, liet via sociale media weten dat het lichaam van Navalny uren later door de Russische autoriteiten werd vrijgegeven voor de uitvaart dan oorspronkelijk gepland stond. Volgens Jarmysj zou het lichaam rond 08.00 uur Nederlandse tijd worden overgedragen. Dat gebeurde pas rond 11.00 uur.

Joelia Navalnaja afwezig De weduwe van Navalny, Joelia Navalnaja, is niet aanwezig bij de begrafenis van haar man. Zij verblijft op dit moment in het buitenland. Russen die de afgelopen dagen publiekelijk rouwden om de dood van Navalny werden opgepakt. Een deel van hen heeft ook celstraffen gekregen. Ook bloemen die werden neergelegd ter nagedachtenis aan Navalny werden snel weggehaald.

Correspondent Geert Groot Koerkamp vooraf: "Het is duidelijk dat de Russische autoriteiten dit allemaal zo klein mogelijk willen houden. En daarnaast is de vele politieaanwezigheid ook een vorm van intimidatie. Ze hopen dat mensen dan denken dat ze beter niet kunnen gaan." "Ook is duidelijk dat er allerlei stoorzenders zijn opgezet in buurt van de kerk waardoor het bijna onmogelijk is om te communiceren met de buitenwereld. Kennelijk is dat gedaan om ervoor te zorgen dat er geen enorme strook van beeld en geluid vanuit hier de wereld in gaat."