Brits archief vindt trui in 2 eeuwen oud postpakket

Het Britse Nationaal Archief heeft een 'gloednieuwe' trui van 217 jaar oud aangetroffen in de eigen collectie. Hij zat in een pakketje dat werd buitgemaakt in een oorlog tegen Denemarken en al die tijd ongeopend bleef.

Na twee eeuwen heeft het handgebreide wollen kledingstuk nog altijd een sprankelend rode kleur. In hetzelfde postpakketje werden ook wollen kniesokken voor een man en wat monsterstukjes gevonden.

Wetenschappers zijn blij met de vondst omdat dergelijke gebruiksvoorwerpen haast nooit bewaard bleven, zeker niet van gewone mensen. Ze werden gebruikt tot ze versleten waren en daarna weggegooid. Zo'n ongeschonden stuk is dus mazzel.

"We hebben maar heel weinig van dit soort stukken en niet een met dit specifieke ontwerp", zegt Margretha Nónklett van het Nationaal Museum van de Faeröer, de eilandengroep waar het pakketje vandaan komt. "Het is thuis handgemaakt, met zelf gekleurde wol."

Prize papers

Het pakket viel in 1807 in Britse handen toen het schip de Anne-Marie werd tegengehouden tijdens de Tweede Slag bij Kopenhagen. Schepen uit Groot-Brittannië voerden toen uit voorzorg een aanval uit op de Deense marine om te voorkomen dat die zich bij Napoleon zou aansluiten.

Kapitein Jurgen Toxsvaerd had geen weet van die strijd toen hij van de Faeröer naar het Europese vasteland voer. Zijn schip, eigendom van de Deense koning, werd op 2 september 1807 opgebracht door de Britse HMS Defence. Toxsvaerd en zijn bemanning werden aangehouden en hun lading in beslag genomen.

Alle poststukken die aan boord waren zijn bewaard, omdat aan de hand daarvan kon worden bewezen dat het een rechtvaardige entering was geweest. Het Nationaal Archief kreeg uiteindelijk zo 4100 kisten aan 'Prize Papers' in de collectie die de marine tussen 1652 en 1815 had verzameld.

'Bedankt voor de dessertrijst'

Hoewel het archief al sinds 2012 bezig is die 3,5 miljoen stukken te ontsluiten, is de trui toch wel een bijzondere vondst. "Het komt niet vaak voor dat een pakketje opduikt in de Prize Papers", zegt Amanda Bevan van het archief. "Meestal gaat het om briefpost die aan schepen werd meegegeven."

In het pakketje werd ook een briefje in het Deens aangetroffen van de afzender van de trui, timmerman Niels Winther. "Mijn vrouw doet de groeten, bedankt voor de dessertrijst. Ze stuurt uw verloofde deze trui en hoopt dat die haar zal welgevallen." Dat zal ongetwijfeld het geval zijn geweest: de eilandengroep stond vanwege het gure weer destijds bekend om de hoge kwaliteit wol.

P. Ladsen uit Kopenhagen kreeg het attente pakje echter dus nooit bezorgd. Misschien is het postuum nog een schrale troost voor Niels Winther dat twee eeuwen later wetenschappers alsnog zeer verblijd zijn met zijn post.