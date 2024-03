Schip verliest containers na aanvaring Willemsbrug in Rotterdam

In Rotterdam is een containerschip klem komen te zitten onder de Willemsbrug. Bij de botsing zijn een aantal containers overboord geslagen en gezonken. De verwachting is dat het schip door het zakkend waterpeil snel weer vrij komt. - NOS

De overboord geslagen containers zijn vermoedelijk leeg. Het zijn er volgens de woordvoerder "minstens twee, maar mogelijk meer".

Rijkswaterstaat gaat de containers nu uit het water halen, "want ze vormen een obstakel voor de scheepvaart". De scheepvaart lag even stil vanwege de aanvaring, maar inmiddels kunnen schepen weer met gepaste snelheid langsvaren.

Verkeer op brug stil

Vanwege de aanvaring is het verkeer op de brug stilgelegd. Experts onderzoeken of er schade is ontstaan aan de brug zelf, of aan de gasleidingen en elektra die eroverheen lopen. De brug zal volgens de woordvoerder zo snel mogelijk worden vrijgegeven.

Het gebeurt volgens de woordvoerder vaker dat er een schip tegen de brug vaart. De brug heeft een doorvaarhoogte, "maar die is nooit standaard, want we hebben te maken met eb en vloed". Het is dus aan de schipper om te bepalen of het mogelijk is om onder de brug door te varen.