Miljoen denguebesmettingen in Brazilië, noodtoestand in zes staten

In Brazilië is er een grote uitbraak van dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd. Gisteren werd de miljoenste besmetting van dit jaar gemeld. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er nog ruim 200.000. In zes staten is de noodtoestand uitgeroepen.

Volgens het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid zijn de eerste twee maanden van dit jaar officieel 214 mensen overleden aan dengue. Mogelijk zijn dat er een stuk meer: van 687 doden wordt nog onderzocht of dengue de doodsoorzaak was.

Dengue is de meest voorkomende door muggen overgebrachte virale infectieziekte. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 400 miljoen mensen ermee besmet. In minder dan 1 procent van de gevallen leidt het tot de dood.

Het virus komt vooral voor in tropische gebieden. Veelvoorkomende symptomen zijn hoge koorts met koude rillingen. Slachtoffers braken en hoesten veel en hebben heftige pijn achter de ogen. Ook is er veel pijn in de spieren, botten en gewrichten. De symptomen houden meestal een week tot twee weken aan.

Denguerecord aanstaande

De sterke toename van het aantal denguegevallen in Brazilië komt mogelijk door de vele regenval, in combinatie met de hoge temperaturen van de laatste maanden. De gelekoortsmug kan onder die omstandigheden makkelijk het virus overdragen.