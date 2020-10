Kabinet buigt zich in extra ministerraad over corona

In Den Haag is vandaag een extra ministerraad om te praten over de coronabesmettingen in Nederland. Het is herfstvakantie, maar vorige week besloot het kabinet om vandaag toch bij elkaar te komen om te kijken of de huidige aanpak effectief genoeg is.

De meest betrokken bewindslieden (bijeen in de MCC, de speciale ministeriële commissie crisisbeheersing), spraken vanmorgen met onder meer RIVM-directeur Van Dissel, de voorzitter van het veiligheidsberaad Bruls en de directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau Putters.

Meestal komen deze deskundigen op zondag langs op het Catshuis, om met premier Rutte over de coronabestrijding te praten. Maar daar worden nooit formele besluiten genomen.

Apotheken

Na afloop van het MCC-overleg wilde Van Dissel niets kwijt over het gesprek. Inmiddels zijn er steeds meer deskundigen, bijvoorbeeld uit het RedTeam, die aandringen op een strenge lockdown. Dit om het virus effectief in te kunnen dammen. Dat zou dan mogelijk betekenen dat alleen supermarkten en apotheken open blijven en de scholen voor twee weken dicht gaan.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil zo ver nog niet gaan, zei hij bij aankomst op het ministerie van Algemene Zaken. Hij benadrukt dat het kabinet eind september en vorige week een "heel stevig" pakket van maatregelen heeft aangekondigd. Het kabinet wil eerst goed bekijken wat de effecten daarvan zijn. "Daar moeten we even de tijd voor nemen."

Dagkoersen

Grapperhaus begrijpt de oproep van burgemeesters aan inwoners om zich aan de maatregelen te houden. "Maar wij moeten het breder zien en niet te veel naar dagkoersen kijken."

Minister Slob van Onderwijs zegt dat het sluiten van de scholen nu niet aan de orde is. "We proberen als het maar even kan een algemene sluiting te voorkomen," aldus de minister. "Het is zo belangrijk voor onze kinderen om naar school te gaan. Daar willen we op inzetten."

Dinsdag 27 oktober volgt mogelijk een nieuwe persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid.