Nieuw bendegeweld in Haïti op moment dat premier in Kenia speekt over hulp

In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince heeft zwaar bendegeweld het openbare leven gisteren platgelegd. De bendes voerden onder meer aanvallen uit op de luchthaven en op politiebureaus in het centrum van de stad.

Volgens de politie zijn zeker vier agenten omgekomen. Ook zijn er minstens twintig gewonden. Het geweld komt op het moment dat premier Henry in Kenia is om te spreken over internationale hulp voor het Caribische land.

Volgens lokale media waren veel Haïtianen totaal verrast door het geweld en werden in alle haast scholen, bedrijven en overheidsinstanties gesloten. Veel mensen vluchtten uit paniek de straat op.

Geen gezag regering

Haïti is al langere tijd in de greep van bendegeweld. De Haïtiaanse regering heeft niet het gezag en de macht om daar iets aan te doen. Daarom moet een door Kenia geleide internationale troepenmacht de orde gaan herstellen in het land. Ook de Bahama's, Benin, Belize en Jamaica zullen militairen en politieagenten naar Haïti sturen.

Terwijl premier Henry in Kenia is om de deal te beklinken, dreigde de machtige bendeleider Jimmy Chérizier, ook bekend als 'Barbecue', met het gevangennemen van ministers en een belangrijke politiechef. In een video op sociale media zegt hij het land te willen "bevrijden" en te willen voorkomen dat premier Henry terugkeert naar Haïti.

Onbekend is hoelang Henry's bezoek aan Kenia duurt en wanneer hij terugkeert naar Haïti. Onlangs oordeelde de Keniaanse rechtbank dat het in strijd is met de grondwet om een politiemacht te sturen naar Haïti. President Ruto zet desondanks de plannen door.

Grote invloed bendes

Bendes controleren naar schatting 80 procent van het grondgebied van de hoofdstad Port-au-Prince. Volgens de Verenigde Naties breidt de invloed van de bendes zich steeds verder uit buiten de hoofdstad.

De VN vreest dat door het geweld de situatie in het toch al arme land verder verslechtert. De organisatie schat dat bijna de helft van de elf miljoen inwoners lijdt aan hongersnood.

De VS trekt bijna 185 miljoen euro uit om illegale wapenexport naar Haïti tegen te gaan. De meeste wapens die in handen zijn van de bendes komen namelijk uit de VS. De VS levert daarnaast logistieke steun aan de missie. Ook Frankrijk en Canada stellen geld, personeel en goederen beschikbaar.

Het bendegeweld kostte vorig jaar het leven aan 8400 Haïtianen. Meer dan 310.000 mensen zijn dakloos.

Nieuwe verkiezingen

Nadat president Moïse in 2021 was vermoord, werd Henry aangesteld als premier. Hij heeft altijd beloofd om verkiezingen te houden, maar stelde die lange tijd uit vanwege de grote onveiligheid in het land. Na een ontmoeting met leiders van verschillende Caribische landen is Henry eerder deze week akkoord gegaan met nieuwe verkiezingen halverwege 2025.

Nieuwsuur sprak in december met de machtigste bendeleider 'Barbecue' en een slachtoffer van het bendegeweld: