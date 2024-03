Streekvervoer blijft kwakkelen, meerdere boetes uitgedeeld aan vervoerders

Meerdere provincies legden het afgelopen jaar boetes op aan vervoersbedrijven, omdat ze hun afspraken niet nakomen. Regionale vervoerders worstelen met personeelstekorten, opgelopen kosten en teruggelopen reizigersaantallen. De afgelopen maanden stapelden de problemen zich in verschillende delen van het land verder op. Zo kreeg busvervoerder EBS deze week twee boetes van de Vervoerregio Amsterdam. Het busbedrijf kampt in de Zaanstreek met te veel uitval. De tweede boete is onder meer voor het nog niet op orde hebben van beloofde zero-emissiebussen. Zowel in de Zaanstreek als in Flevoland verzorgt EBS sinds december het openbaar vervoer. De directeur van EBS bood de Provinciale Staten van Flevoland in februari al excuses aan voor de slechte prestaties van zijn bedrijf. Busritten in Flevoland, Gelderland en Overijssel vallen uit. In april past EBS de dienstregeling aan om de onverwachte uitval van ritten terug te dringen. De drie provincies overwegen ook een boete voor EBS, maar beslissen dat later. Wachten of de bus überhaupt wel komt:

In veel regio's rijden de streekbussen te laat of helemaal niet. Meerdere provincies legden de vervoerders daarom boetes op. - NOS

De vervoerregio's kiezen om de paar jaar via een aanbesteding welke vervoerbedrijven het openbaar vervoer mogen verzorgen. Daarvoor gelden afspraken, bijvoorbeeld over het minimaal aantal ritten per dag, de haltes die deel uitmaken van een buslijn of hoeveel bussen elektrisch rijden. Anders kan een boete volgen. Uit een rondgang van Nieuwsuur langs de veertien vervoerregio's blijkt dat Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht afgelopen jaar boetes uitdeelden vanwege het uitvallen van ritten, punctualiteit of het afschalen van de dienstregeling. De boetes gingen naar Hermes, Qbuzz, Keolis en Arriva. Een deel van de boetes is nog voorwaardelijk. En sommige vervoerregio's zien af van een boete als de vervoerder met een goed verbeterplan komt of om een vervoerder niet verder in financiële problemen te brengen. Grote klap "Het doet ons pijn wat er op dit moment gebeurt", zegt Gerrit Spijksma, topman van Qbuzz en voorzitter van belangenbehartiger OV-NL. Als belangrijkste redenen voor de problemen noemt hij het personeelstekort en de financiële situatie van de vervoerders na corona. Dat corona de sector een grote slag heeft toegebracht, beaamt Erik Verhoef, hoogleraar Ruimtelijke Economie aan de Vrije Universiteit. "Toen raakte het regionale ov een deel van de reizigers kwijt, die nog niet allemaal zijn teruggekeerd. Verder was er inflatie, is energie duurder en zijn er problemen op de arbeidsmarkt. Dat alles maakt het lastig de kwaliteit te bieden die we eigenlijk zouden willen zien." Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat reizigers in 2023 het ov aanzienlijk meer (15 procent) gebruikten dan in 2022, maar dat het aantal keer dat er is ingecheckt nog altijd 13 procent lager ligt dan in 2019, vóór corona. Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur Vivianne Heijnen (CDA) zegde in oktober nog 300 miljoen euro per jaar extra toe aan het streekvervoer. Dat moet een flinke stijging van ticketprijzen voorkomen en het ov-aanbod overeind houden.

Nederland is verdeeld in dertig gebieden waar streekvervoer rijdt. Zo'n gebied heet een concessiegebied. Om de paar jaar kunnen vervoerders meedoen aan een aanbesteding in een concessiegebied. De vervoerregio's - dat zijn de twaalf provincies, Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag - controleren of de winnende vervoerder zich ook aan de afspraken van de concessie houdt. Voor de vier grote steden geldt een uitzondering in de wet: zij mogen het openbaar vervoer zelf regelen en hoeven het niet uit te besteden. Den Haag, Rotterdam en Amsterdam maken gebruik van die uitzondering. De vervoersbedrijven zijn daar grotendeels in handen van de gemeenten zelf.