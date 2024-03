Opnieuw wielertalent verongelukt, dit keer de 18-jarige Spanjaard Pujalte

De 18-jarige Spaanse wielrenner Juan Pujalte is overleden na een ongeluk op de training. Dat meldt zijn ploeg, Valverde Team-Ricardo Fuentes op X.

Het ongeluk vond plaats vlakbij Escombreras, in de regio Murcia, in het zuiden van Spanje. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het ongeval wordt onderzocht.

Valverde 'ontzet'

Pujalte was een talentvol wielrenner. Hij maakte deel uit van het team dat de Spaanse jeugdkampioenschappen won in Cartagena. Ook zat de 18-jarige renner in het opleidingsteam waarvan oud-wielrenner Alejandro Valverde een van de ploegleiders is.

De voormalig wereldkampioen zegt "ontzet" te zijn door de dood van zijn pupil. "Zijn passie voor het leven en voor het wielrennen zal elke dag in onze harten zitten."