Is gouden generatie klaar bij Oranje? 'Na 2025 moeten nieuwe Spitse en Martens er staan'

"Als je Shanice van de Sanden, die niet vaak opgeroepen wordt, moet brengen in de slotfase, wat gaat die dan nog brengen? De lichting achter deze selectie moet door gaan komen. Het is een signaal dat er ander beleid gevoerd moet gaan worden en dat nieuwe spelers gaan opstaan. Het is tijd voor een nieuwe generatie."

Maar als je kijkt naar de gouden generatie die in 2017 in eigen land de Europese titel veroverde, lijken vooral het WK en de Olympische Spelen qua leeftijd niet meer te halen voor veel speelsters. En belangrijker: zijn ze nog goed genoeg? Kortom, hoe moet het verder met Oranje?

De nederlaag van Oranje van woensdagavond dreunt nog na. Door het 2-0 verlies tegen Duitsland gaan de speelsters van het Nederlands elftal niet naar de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. De focus moet dus op de volgende doelen: het EK in 2025, het WK in 2027 en de Olympische Spelen van 2028.

Stentler vindt niet dat er na de wedstrijd tegen Duitsland meteen een bezem door de selectie moet worden gehaald. "Het doorselecteren is namelijk al onder de vorige bondscoach, Mark Parsons, ingezet. Kijk maar naar Victoria Pelova, Daphne van Domselaar, Esmee Brugts, Wieke Kaptein, Caitlin Dijkstra en Kerstin Casparij. Er is dus al een verjongingsproces ingezet."

De aanvoerster van het Nederlands elftal, Spitse, denkt zelf dat ze nog wel even door zou kunnen. Al lijkt vier jaar wat te ambitieus. "Maar voorlopig ga ik nog wel even door. Het mooiste is om voor je land uit te komen en ik voel me nog goed."

Vorige week was Jong Oranje ook in Spanje toen het 'grote' Oranje daar de halve finale van de Nations League speelde. "Daar heeft de staf ook kunnen zien of er speelsters met Oranje mee hadden gekund voor de bank, maar dat is niet gebeurd. Natuurlijk wil ik ook nieuwe spelers zien, maar ik heb wel vertrouwen in de keuzes van de staf van Jong Oranje en Oranje."

"Ik zou alleen nog niet weten wie er verder meteen klaar is voor het Nederlands elftal. Gwyneth Hendriks, Chasity Grant, Liz Rijsbergen en Nina Nijstad spelen allemaal in Nederland. Zij zijn nog niet op het niveau van Daniëlle van de Donk bijvoorbeeld", vindt Stentler.

"Belangrijke pionnen, zoals Miedema en Pelova waren er niet bij. Daarnaast was Van de Donk ziek. Het team was daardoor uit balans. Maar het blijkt wel dat de spoeling achter die topspeelsters niet al te groot is."

Als het aan trainer Andries Jonker ligt, gaan er ook niet snel veel nieuwe speelsters een plek krijgen in zijn elftal om alvast te bouwen aan de toekomst na het EK van 2025. "Er is geen enkele optie om hier een opleidingselftal van te maken. Je bent verplicht op dit niveau met de allerbeste spelers te spelen. Dus ik blijf de beste speelsters opstellen", aldus de bondscoach.

In de aanloop naar het EK van 2025 lijkt er dus weinig te veranderen. "Maar daarna moeten we wel nieuwe namen gaan zien. Dan moeten de nieuwe speelsters het ook echt hebben opgepakt. Zij moeten dan ook ervaring hebben opgedaan in het internationale landenvoetbal, want dat is echt iets anders dan in de eredivisie."

Beetje ervaring

De momenten waarop jonge speelsters ervaring op kunnen doen bij het grote Oranje zijn schaars, weet Stentler. "Eerst hebben we de EK-kwalificatie. Ze kunnen pas dit najaar een beetje ervaring opdoen, want dan is er ruimte voor oefeninterlands."

En welke spelers Nederland dan straks kunnen gaan helpen? "Denk aan Wieke Kaptein en Esmee Brugts", zegt Van den Berg. Stentler denkt aan Chasity Grant. "Zij kan zo één op één Van de Sanden vervangen op de bank en zo langzaam ervaring opdoen."

