Directeur gevangeniswezen: meerdere signalen van misbruik advocaten door criminelen

Binnen het gevangeniswezen zijn meerdere signalen van advocaten die hebben geprobeerd informatie voor hun cliënt naar buiten te brengen. Dat zegt de directeur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Wim Saris in Nieuwsuur. Volgens Saris leeft dit breder dan de zaak rondom Ridouan Taghi, waarbij zijn advocaat en tevens neef Youssef T. werd veroordeeld. Het OM liet deze week weten dat het ook advocaat Inez Weski wil vervolgen.

"Er zijn in elk geval gevallen waar die verdenking er is", zegt Saris. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming wil maatregelen in gevangenissen die moeten voorkomen dat gedetineerden advocaten misbruiken voor hun criminele praktijken. Volgens Saris zijn die voorstellen niet alleen gebaseerd op de incidenten met de advocaten van Taghi.

"Er zijn al langer verdenkingen dat advocaten voor de kar worden gespannen. Dat hoeft overigens niet vrijwillig te zijn, die kunnen ernstig onder druk worden gezet", zegt Saris.

Manipulatie

Voor criminelen die in beperkingen zitten - en die dus geen contact mogen hebben met de buitenwereld, behalve met hun advocaat of met Justitie - is de advocaat soms de enige lijn naar buiten. Saris: "Dat is voor een gedetineerde natuurlijk een heel interessant iemand om te manipuleren. We hebben dat meer gezien en horen dat ook in het buitenland en ik denk dat we hier ook niet naïef in moeten zijn."

De Nederlandse Orde van Advocaten zegt de uitlatingen van Saris niet te kunnen bevestigen of te ontkennen. De organisatie zegt dat er wel afspraken zijn gemaakt tussen de lokale dekens (toezichthouders op advocaten, red.) en de Dienst Justitiële Inrichtingen. "Signalen worden gedeeld." Hoe vaak inmiddels signalen zijn uitgewisseld, wil de Orde niet zeggen.

Volgende week wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over maatregelen in het gevangeniswezen.