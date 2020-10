Groot verlies van banen dreigt op en rond Schiphol door corona

Door de coronacrisis dreigt ongeveer de helft van de banen op Schiphol op korte termijn te verdwijnen. Dat zijn er zo'n 35.000, bevestigt de vakbond FNV. Daarbovenop komt nog eens een groot aantal bedrijven dat afhankelijk is van Schiphol. Daar start ook een ontslaggolf waarmee het totaal volgens de Telegraaf op 60.000 banen uitkomt. Dat het totale banenverlies die kant op gaat, bevestigt SEO Onderzoek dat verschillende scenario's voor de luchthaven onderzocht.

"Er zijn nu reorganisaties gaande bij een breed scala aan bedrijven op de luchthaven", zegt Joost van Doesburg van de FNV in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan moet u denken aan Schiphol zelf, maar ook aan schoonmaakbedrijven, afhandelingsbedrijven en taxibedrijven. Het is eigenlijk overal kommer en kwel."

De vooruitzichten voor de luchtvaart in 2021 zijn door de oplopende aantallen coronabesmettingen negatiever geworden. "We moeten concluderen dat het einde nog niet in zicht is", zegt van Doesburg. Werknemers met een flexibel arbeidscontract zijn hun werk op of rond de luchthaven baan al grotendeels kwijtgeraakt. Werknemers met een vast contract komen daar de komende maanden bij.

Met name mensen die op Schiphol werken in de praktische beroepen worden geraakt. "Het gaat om werk in de bagagekelder, mensen die de vliegtuigen beladen. Mensen die de toiletten op de Schiphol schoonmaken of beveiliging die fouilleert."