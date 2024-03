Amerikaanse topdiplomaat bekent jarenlange spionage voor Cuba

Een voormalige Amerikaanse hoge diplomaat heeft bekend dat hij sinds 1981 geheime informatie heeft doorgespeeld aan Cuba. De 73-jarige Victor Manuel Rocha werkte jarenlang voor het ministerie van Buitenlandse Zaken op topposities in onder meer Mexico, Argentinië en Bolivia en had daar volgens aanklagers toegang tot gevoelige informatie. Met zijn bekentenis hopen de advocaten van Rocha op strafvermindering.

Rocha zou onder meer ontmoetingen hebben gehad met Cubaanse inlichtingenagenten en valse informatie hebben verstrekt aan de Amerikaanse overheid. Hij wordt onder meer verdacht van samenzwering tegen de VS en het werken als geheim agent voor een ander land.

Boos

Het spionnenwerk van Rocha kwam in 2022 aan het licht toen een FBI-agent zich op WhatsApp voordeed als medewerker van de Cubaanse inlichtingendienst. De twee ontmoetten elkaar meerdere keren en Rocha sprak volgens de Amerikaanse justitie in die gesprekken vrijuit en met trots over zijn geheime werk.

Toen de undercoveragent vroeg of Rocha nog steeds trouw was aan Havana, zou hij boos zijn geworden omdat er aan zijn loyaliteit werd getwijfeld. Ook zou hij de VS meermaals "de vijand" hebben genoemd. Rocha werd in december aangeklaagd en hoort op 12 april zijn straf.

Cuba en de VS staan sinds 1959 recht tegenover elkaar, na de machtsovername op het eiland door de communist Fidel Castro. De VS heeft tientallen jaren geprobeerd Cuba tot veranderingen te dwingen door het land internationaal te isoleren.