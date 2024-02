Broers Williams helpen Athletic Club naar Spaanse bekerfinale, ten koste van Atlético

Athletic Club heeft zich voor de derde keer in vijf jaar geplaatst voor de finale van het Spaanse bekertoernooi om de Copa del Rey. Na de zege bij Atlético Madrid (0-1) in de heenwedstrijd waren de Basken thuis met 3-0 te sterk. In de finale wacht Real Mallorca.

De broers Williams zorgden ervoor dat Athletic snel op rozen zat. Bij de 1-0 volleerde Iñaki Williams de voorzet van Nico Williams fraai in het doel en even later scoorde Nico Williams op aangeven van zijn broer. Na de rust werd het 3-0 door Gorka Guruzeta.

Atlético, met invaller Memphis Depay, liet weinig zien. Athletic staat voor de 40ste keer in de finale en won er 23, voor het laatst in 1984. Alleen FC Barcelona is succesvoller met 31 bekers en 42 finales.