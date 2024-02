Dave Myers van BBC-kookprogramma The Hairy Bikers overleden

De Britse tv-kok Dave Myers, bekend van het kookprogramma The Hairy Bikers, is gisteren overleden. De presentator stierf aan de gevolgen van kanker. Hij werd 66 jaar.

Myers vormde samen met Si King (57) een tv-duo. Sinds 2004 maakten de bebaarde tv-chefs The Hairy Bikers voor de BBC. In het kookprogramma reisden ze op hun motor de wereld over, en proefden en kookten ze overal lokale gerechten.

Daarnaast publiceerden Myers en King meer dan 25 kookboeken.

In 2022 maakte Myers bekend dat hij kanker had. Na zijn diagnose nam hij een korte werkpauze, voordat hij met King zijn laatste seizoen opnam: The Hairy Bikers Go West.

Afgelopen maand ging dit seizoen in première bij de BBC. Het duo reist hierin langs de westkust van Groot-Brittannië, van Schotland naar Devon in het zuidwesten van Engeland.

De Hairy Bikers maken worst uit Cumbria, een aflevering uit 2021: