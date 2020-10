Strijdende partijen Libië tekenen wapenstilstand, 'stap op weg naar vrede'

De strijdende partijen in Libië zijn een wapenstilstand overeengekomen. Militaire vertegenwoordigers hebben daarover in Genève afspraken gemaakt. "Het is een historisch moment en een eerste stap op weg naar vrede", zegt Stephanie Williams, de speciale VN-gezant voor Libië.

Sinds de val van generaal Kadhafi in 2011 wordt het land geteisterd door chaos en oorlog. Buitenlandse hulp heeft niet geholpen om de conflicten te beslechten en ook een eerder staakt-het-vuren heeft het geweld niet gestopt.

Er zijn nu nog twee machtsblokken in Libië over: de door de VN erkende regering van Fayez al-Sarraj en aan de andere kant generaal Khalifa Haftar en zijn troepen. Ze krijgen internationale steun, Haftar van onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Rusland, Jordanië en Egypte; Sarraj van Qatar en Turkije.

'Buitenlandse huurlingen moeten weg'

Vertegenwoordigers van al-Sarraj en Haftar zijn sinds maandag in Genève bij elkaar om te praten over vredesonderhandelingen voor Libië. Die onderhandelingen moeten volgende maand in Tunesië plaatsvinden.

Er is al gesproken over het weer opstarten van de olieproductie en het herstellen van de vliegverbindingen tussen de verschillende Libische regio's. Volgende maand moet dat verder worden uitgewerkt en wordt ook over andere onderwerpen gesproken.

De afgekondigde wapenstilstand is de eerste belangrijke stap op weg naar vrede in Libië, zegt VN-gezant Williams. Volgens haar is het nu nodig dat de buitenlandse huurlingen uit Libië vertrekken. "De omvang van de buitenlandse bemoeienis is onacceptabel", zegt Williams.