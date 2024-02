Vermeende appjes Horner rondgestuurd, Red Bull-teambaas ontkent opnieuw

Het is vooralsnog onduidelijk of de berichten echt zijn, en wie de afzender is.

Ayolt Kloosterboer vanuit Bahrein: 'Niemand dacht nog aan autoracen'

Verslaggever Ayolt Kloosterboer was ter plekke toen de gelekte berichten binnenkwamen: "24 uur geleden kwam het bericht dat Horner was vrijgepleit. Daarmee was de zaak voor Red Bull afgedaan. Het onderzoeksrapport zou verder vertrouwelijk blijven. En 24 uur later ligt de vermoedelijke inhoud op straat."

"Ik liep een rondje tijdens de tweede vrije training en toen ik terugkwam zag ik zo'n vijftien journalisten boven dezelfde laptop hangen. Het waren screenshots van de Whatsapp-berichten. Het ging als een lopend vuurtje door de perszaal."

"Vandaag was de eerste dag dat we alle auto's in actie zagen en konden zien hoe de verhoudingen lagen, en dan heb je het volledige journaille dat niet naar de vrije training kijkt, maar naar de berichten. Niemand dacht nog aan autoracen."

"Nog belangrijker dan wat er in die berichten staat, is de vraag: wie heeft dit gelekt en waarom?"