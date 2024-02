Beveiliging Britse politici opgeschroefd om toenemende spanningen

Britse parlementsleden krijgen 30 miljoen pond extra voor beveiliging vanwege de gespannen politieke situatie in het land. Dit volgt op bekladding van kantoren, brandstichting en zelfs doodsbedreigingen - deze incidenten zijn toegenomen sinds het begin van de oorlog in Gaza.

Het is inmiddels een bekend gespreksonderwerp in Westminster: parlementsleden die zich zorgen maken om hun veiligheid. Sommigen durven niet meer te stemmen over zaken met betrekking tot Israël en Gaza uit angst voor repercussies. Er zijn zelfs oproepen geweest om terug te keren naar online stemmingen, zoals tijdens de covid-pandemie.

Vorige week werd tijdens een pro-Palestijnse demonstratie de menigte opgeroepen om het parlement "te dwingen de deuren op slot te doen". De controversiële slogan "From the river to the Sea" werd geprojecteerd op de Big Ben.

Niet herkiesbaar

De bedreigingen hebben sommige parlementsleden doen besluiten zich niet herkiesbaar te stellen, onder wie het Conservatieve parlementslid Mike Freer, die in zijn kiesdistrict Finchley en Golders Green een grote Joodse bevolking vertegenwoordigt. Freer verklaarde dat "een voortdurende reeks incidenten", waaronder doodsbedreigingen, haatberichten en intimidatie, hem heeft gedwongen om ermee te stoppen.

In 2021 werd David Aimes in 2021 in zijn kiesdistrict doodgestoken, een aanval die - zoals uit politieonderzoek achteraf bleek - eigenlijk voor Mike Freer was bedoeld. Sindsdien dragen Freer en zijn personeel steek-werende vesten en is zijn echtgenoot "ongelooflijk gestrest" over zijn veiligheid, zoals hij onlangs in een interview vertelde.

Enkele vrouwelijke parlementariërs worden inmiddels beveiligd door bodyguards vanwege ernstige doodsbedreigingen. Voor tientallen andere parlementsleden worden nu beveiligingsmaatregelen genomen bij hun kantoren en woningen in hun kiesdistrict.

Verhard debat

Tegelijkertijd verhardt het politieke debat. In het wekelijkse vragenuurtje in Westminster werd Labour-leider Keir Starmer aangevallen op de verdeeldheid binnen zijn partij. De Labour-partij, die tijdens het leiderschap van Jeremy Corbyn (2015-2020) werd geplaagd door beschuldigingen van antisemitisme, wordt nu door partijleider Starmer opgeroepen om het militaire optreden van Israël te steunen. Dit heeft tot grote verdeeldheid en ruzie binnen de partij geleid, die ook een grote moslimachterban heeft.

Ondertussen heeft de Conservatieve partij haar zeer uitgesproken en bekende vicepartijvoorzitter Lee Anderson moeten schorsen omdat hij de burgemeester van Londen ervan beschuldigde zijn "islamitische vrienden de stad te laten runnen: .

Afgelopen week lag zelfs de geliefde voorzitter van het Britse parlement Lindsay Hoyle onder vuur omdat hij de regels van het parlement brak om naar eigen zeggen de veiligheid van parlementsleden te waarborgen, iets wat plaatsvond tijdens een beladen stemming over de Britse positie in de oorlog in Gaza.