Feyenoord wint met moeite van FC Groningen en speelt bekerfinale tegen NEC

Feyenoord is de tegenstander van NEC in de finale van het KNVB-bekertoernooi op zondag 21 april in De Kuip. De Rotterdammers rekenden in de tweede halve finale met 2-1 af met FC Groningen, de nummer zes van de eerste divisie, maar makkelijk ging dat niet. Laros Duarte bezorgde de Groningers in de eerste helft een verdiende voorspong. Dávid Hancko bracht Feyenoord zestien minuten na rust op 1-1, waarna zeven minuten voor tijd invaller Ondrej Lingr de winnende treffer liet aantekenen. Voor Feyenoord, al dertien keer bekerwinnaar, is het winnen van de beker de enige realistische kans op een prijs dit seizoen. De landstitel lijkt met tien punten achterstand op PSV uit zicht en het Europese avontuur van de Rotterdammers is na de uitschakeling door AS Roma in de Europa League voorbij.

Geschonden blazoen FC Groningen, eenmaal winnaar van de beker in 2015, gebruikt het bekertoernooi om het geschonden blazoen weer op te poetsen. De club uit het noorden heeft een inktzwart seizoen achter de rug met veel negativisme, muitende supporters en uiteindelijk degradatie uit de eredivisie na dertien jaar op het hoogste niveau. De twee clubs troffen elkaar vier keer eerder in de KNVB-beker. Drie keer wonnen de Rotterdammers, eenmaal Groningen. Hun laatste bekerontmoeting in de derde ronde in het seizoen 2007/2008 draaide uit op een 3-1 zege voor Feyenoord.

Sfeer in De Kuip - Foto: Pro Shots

Zonder de zieke Quilindschy Hartman en de geschorste Santiago Gimenez, maar met de verkouden trainer Arne Slot weer in de dug-out, kon Feyenoord zijn favorietenrol niet waarmaken. FC Groningen deed in de beginfase niets onder voor Feyenoord. Trainer Dick Lukkien had vooraf de hoop uitgesproken dat zijn ploeg durfde te voetballen in balbezit. Dat deden ze. Duarte op de paal De Groningers kregen de eerste kans via Luciano Valente, die van een glijpartij van Mats Wieffer profiteerde en net naast schoot. Tien minuten later gleed Wieffer weer weg. Het schot van Duarte belandde ditmaal op de paal. Feyenoord claimde in de negentiende minuut een penalty na vermeend hands van Groningen-verdediger Marco Rente. Maar scheidsrechter Danny Makkelie en de VAR oordeelden dat het de rug van de Duitser was en niet zijn arm. Nadat in de 30ste minuut Igor Paixão net niet met het hoofd bij een voorzet van Yankuba Minteh kon, lag de bal er een minuut later aan de andere kant in. De verdiende 0-1 kwam van de voet van uitblinker Duarte, wiens door Thomas Beelen van richting veranderde schot Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther kansloos liet.

FC Groningen viert de 0-1 - Foto: Pro Shots