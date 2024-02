Glasscherven op de A12, automobilisten negeren rode kruis

Een glaszetter is in de bocht van de A4 naar de A12 bij Den Haag twee grote glasplaten verloren, meldt het AD. Vanwege de scherven is de verbindingsweg afgesloten, maar een aantal automobilisten negeerde de rode kruizen boven de weg. Een aantal van hen liep daardoor een lekke band op.

De glasplaten wogen zo'n honderd kilo per stuk. Door de grote hoeveelheid scherven op de weg heeft Rijkswaterstaat tot ongeveer 22:00 uur nodig om alles op te ruimen.

Zeker zeven automobilisten liepen door de glasscherven lekke banden op. De politie heeft ook 30 mensen bekeurd omdat ze doorreden terwijl het rode kruis aanstond, zij kregen een boete van 350 euro.

Het verkeer kan omrijden via de afrit bij Leidschendam.