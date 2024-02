'Onderhandelingen wapenstilstand in gevaar na doden bij hulpkonvooi'

Zo zag het eruit in de ziekenhuizen in Gaza, eerder vandaag:

De Amerikaanse president Biden, die eerder deze week verwachtte dat er komende maandag een staakt-het-vuren van kracht zou worden, zei tegen Amerikaanse journalisten dat het nu waarschijnlijk later wordt, als het al gaat slagen. "We zijn nu aan het onderzoeken wat er gebeurd is. Er zijn twee tegenstrijdige verhalen, en ik heb nog geen antwoord. Het wordt waarschijnlijk geen maandag, maar ik ben nog steeds hoopvol."

Wat er precies gebeurd is in het noorden van Gaza is nog steeds niet duidelijk, maar de dood van tientallen inwoners die afkwamen op vrachtwagens met hulpgoederen, zal hoogstwaarschijnlijk gevolgen hebben voor de besprekingen tussen Israël en Hamas over een wapenstilstand.

Bij het uitdelen van hulpgoederen in het noorden van de Gazastrook zijn vanochtend vroeg tientallen en mogelijk meer dan honderd mensen om het leven gekomen. In de ziekenhuizen worden veel gewonden binnengebracht. - NOS

Het Witte Huis liet later weten dat Biden het "tragische en verontrustende incident" inmiddels besproken heeft met Egypte en Qatar, in een poging alsnog tot een wapenstilstand van zes weken te komen, in ruil voor de vrijlating van alle resterende gijzelaars van Hamas. Een woordvoerder zei dat de doden "ongelofelijk alarmerend" zijn, en dat de kwestie "diepgravend onderzocht moet worden. Ook maakt het duidelijk dat meer humanitaire hulp zijn weg moet vinden naar Gaza."

Hamas heeft inmiddels gezegd dat het bloedbad de besprekingen in Qatar in gevaar brengt. "De onderhandelingen die de leiding van de beweging voert, zijn geen open proces dat ten koste gaat van het bloed van ons volk", aldus de groepering in een verklaring.

'Zaak van leven en dood'

Uit andere landen en van internationale organisaties klinkt vooral kritiek op de situatie waarin de mensen in Noord-Gaza moeten overleven. Critici zeggen dat Israël te weinig mogelijkheden biedt om hulpgoederen Gaza in te krijgen en dat dat bestormingen van vrachtwagens in de hand werkt.

Door de Israëlische beschietingen en plunderingen door wanhopige Gazanen zijn er de afgelopen weken nauwelijks hulpgoederen aangekomen in Noord-Gaza. De VN waarschuwt al enige tijd voor een dreigende hongersnood.

"Het is overduidelijk dat twee grensovergangen niet genoeg zijn nu de situatie voor de Gazaanse burgers steeds slechter wordt", constateerde topvrouw Samantha Power van de Amerikaanse hulporganisatie USAID enkele uren voordat de doden vandaag vielen. Ze zei dat bij de grensovergang Kerem Shalom, tussen het zuiden van de Gazastrook en Israël.

"We bespreken nu met Israëlische ambtenaren de noodzaak om meer grensovergangen te openen, zodat er meer humanitaire hulp het gebied in kan", zei Power. "Dit is een zaak van leven en dood."

De Amerikaanse minister Austin van Defensie zei op een persconferentie dat Israël "meer kan en moet doen om burgers te beschermen in Gaza". Ook zei hij dat sinds de oorlog begon, in oktober, al meer dan 25.000 vrouwen en kinderen zijn gedood.

'Leven sijpelt weg uit Gaza'

Vanuit Saudi-Arabië, Egypte en Jordanië kwam kritiek op het feit dat Israëlische troepen het vuur openden op mensen rond het hulpkonvooi in Noord-Gaza. In verschillende verklaringen riepen de ministeries van Buitenlandse Zaken, van die landen Israël op om meer veilige grensovergangen te creëren voor hulpgoederen, en zo snel mogelijk een akkoord te sluiten over een staakt-het-vuren.

Ook vanuit de VN wordt geschokt gereageerd. Martin Griffiths, die leiding geeft aan de noodhulporganisatie OCHA, zei op sociale media dat "zelfs na vijf maanden van bruut geweld, Gaza nog steeds in staat is om ons te schockeren. Ik ben geschokt door de dood en verwonding van honderden mensen tijdens het overdragen van hulpgoederen. Het leven sijpelt weg uit Gaza met een angstaanjagende snelheid."

Secretaris-Generaal Antonio Guterres van de VN zei in een persverklaring dat "de wanhopige burgers in Gaza dringend hulp nodig hebben, ook in het noorden van Gaza. Daar heeft de VN al meer dan een week geen hulpgoederen kunnen brengen."