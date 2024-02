Vroege uitschakeling voor Van Gerwen op vijfde speelavond Premier League

Michael van Gerwen is op de vijfde Premier League-avond gestrand in de eerste ronde. Regerend wereldkampioen Luke Humphries was in Exeter met 6-3 te sterk voor Van Gerwen.

Van Gerwen kwam op 3-1 achterstand, maar hij herstelde zich en knokte zich tot 3-3 terug. Daarna won de drievoudig wereldkampioen uit Nederland geen leg meer.

Lage gemiddeldes

De partij kende geen hoog niveau: beide spelers kwamen niet boven een gemiddelde van 94.

Na een vroege nederlaag op de openingsavond pakte Van Gerwen de afgelopen drie weken telkens de dagzege. Daarom ging hij als koploper van de ranglijst de vijfde speelronde in.