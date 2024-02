Vicevoorzitter Leids ziekenhuis treedt definitief terug na fraude met Europese subsidie

Pancras Hogendoorn treedt definitief terug als decaan en vicevoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hogendoorn legde in november zijn taken al tijdelijk neer na berichtgeving over fraude met Europees subsidiegeld.

Uit een publicatie van Follow the Money en Omroep West bleek dat de decaan eind 2021 op de hoogte was van de fraude. Zo had Hogendoorn een gesprek met een promovendus die werd ontslagen omdat ze niet mee wilde werken aan de fraude. De vrouw werd gevraagd te doen alsof ze in het buitenland woonde zodat de subsidie hoger uit zou vallen, meldt de regionale omroep. Hoogendoorn deed niks met deze informatie.

Een jaar later kreeg het ziekenhuis bericht dat de Europese subsidieverstrekker REA 'structurele fraude' had ontdekt en het uit meerdere grote onderzoeken werd gezet. De top van het LUMC zei toen overvallen en geschrokken te zijn: "Deze stroken niet met de betrouwbaarheid en integriteit die men van ons mag verwachten", zei Frida van Maagdenberg van de raad van bestuur destijds.

Maar later bleek dat de raad van bestuur, in ieder geval vicevoorzitter Pancras Hogendoorn, dus al eerder op de hoogte was van de fraude door het gesprek met de ontslagen promovendus, stellen Follow the Money en Omroep West.

Diepe sporen

Hogendoorn zegt dat hij met de kennis van nu anders had gehandeld. Door definitief te stoppen wil hij "bijdragen aan het verder tot rust komen van de organisatie".

Het ziekenhuis zegt dat de fraude diepe sporen in LUMC heeft achtergelaten en dat het terugtreden van Hogendoorn "voor geen van de betrokkenen eenvoudig was". Ook bedankt het ziekenhuis hem voor zijn geleverde werk.

Naar aanleiding van de berichtgeving startte de raad van toezicht van het ziekenhuis een onderzoek naar het handelen van de raad van bestuur. De uitkomst hiervan wordt wordt binnenkort verwacht. De subsidie werd door onderzoeksbureau Percuros voor het ziekenhuis aangevraagd.