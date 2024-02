PVV, NSC en BBB trekken betrouwbaarheid VVD-minister Van der Wal in twijfel

De PVV, NSC en BBB hebben openlijk de betrouwbaarheid van VVD-minister Van der Wal in twijfel getrokken. De drie partijen zijn woedend en vinden dat de minister voor Natuur en Stikstof fouten heeft gemaakt met de toezending van een rapport over de gevolgen van de Europese natuurwet.

In een debat over Van der Wals optreden zei de PVV dat zij informatie voor de Tweede Kamer heeft achtergehouden. Het achterhouden van informatie wordt in de politiek als een zonde gezien. Diverse bewindslieden zijn erom weggestuurd.

BBB verweet de minister "een vertragingstactiek" en overwoog een motie van afkeuring in te dienen. En NSC zegt dat Van der Wal niet begrijpt wat het inlichtingenrecht van de Tweede Kamer betekent. "Het geeft mij absoluut niet het vertrouwen dat dit in de toekomst niet wederom gaat gebeuren", zei NSC-Kamerlid Hertzberger.

Procedure

De discussie in de Tweede Kamer gaat over het toesturen van de "impact assessment" van de Europese natuurherstelwet. Daarin staat wat deze wet voor Nederland betekent. Het rapport is al enige weken bij het ministerie, maar de minister wilde het pas naar de Tweede Kamer sturen als het kabinet er ook bijschrijft wat het met het rapport gaan doen. Dat is een veel voorkomende procedure met dergelijke rapporten.



Maar op aandringen van BBB is het rapport dinsdag verstuurd zonder die kabinetsreactie. BBB-leider Van der Plas vond dat de VVD-minister "smoesjes" gebruikte. "De Kamer maar niet informeren. Ik ben het gewoon zat".