Schulting baalt van afgelasten Invitation Cup: 'Keek ernaar uit om te racen'

Schulting: 'Had het idee dat de KNSB het goed onder controle had' - NOS

Shorttrackster Suzanne Schulting baalt ervan dat de International Invitation Cup niet doorgaat dit weekend. Het toernooi zou het eerste toernooi zijn voor Schulting sinds de World Cup-finale in Dordrecht afgelopen februari. "Ik keek er echt naar uit om weer races te mogen rijden. Dus ik vind het wel heel jammer." De komende drie dagen zou in Heerenveen de International Invitation Cup verreden worden, maar vanwege twee coronagevallen onder de deelnemers besloot schaatsbond KNSB een streep door het evenement te zetten. Contactsport Sjinkie Knegt liet zich eerder deze week kritisch uit, omdat toen nog het plan was het toernooi door te laten gaan. De shorttracker vond toen al dat het afgelast moest worden, aangezien hij shorttrack als een contactsport ziet. Schulting ziet ook dat hun sport een contactsport is ("We komen natuurlijk wel met elkaar in aanraking"), maar snapt de keuze van de schaatsbond KNSB niet om het toernooi af te gelasten. "Ik had het idee dat ze het allemaal goed onder controle hadden, met de coronatesten die iedereen moest afleggen. Zodra er dan geen grote uitbraak is, waarom zou het dan niet door kunnen gaan?" Bekijk hier de reactie van Sjinkie Knegt, eerder deze week:

Knegt in zelfisolatie: 'Het is niet ideaal, maar er is genoeg te doen in huis' - NOS