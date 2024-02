Tien verdachten langer vast voor rellen bij bijeenkomst van Eritreeërs

Tien verdachten van de rellen bij een bijeenkomst van Eritreeërs in Den Haag blijven negentig dagen langer vastzitten. Van vier verdachten is de voorlopige hechtenis geschorst, meldt het Openbaar Ministerie.

De rellen braken op zaterdag 17 februari uit bij een zalencentrum waar regeringsgezinde Eritreeërs bijeen waren. Tegenstanders van het dictatoriale regime in Eritrea zochten de confrontatie. Volgens de Haagse burgemeester Van Zanen waren het relschoppende jongeren van de Eritrese organisatie Brigade Nhamedu.

In totaal hield de politie zestien mensen aan. Twee van hen kwamen eerder al vrij, maar zijn nog wel verdachte in de zaak. Het gaat om mannen van tussen de 19 en 48 jaar oud. Vijftien agenten raakten gewond en voertuigen gingen in vlammen op. Partijen in de Tweede Kamer eisten de dag na de rellen om opheldering en demissionair minister Yeşilgöz sprak haar afkeuring uit op X.

Er zijn al jaren spanningen binnen de Eritrese gemeenschap. Zo zijn er berichten dat de ambassade bij Eritreeërs in ons land met dwang geld inzamelt.