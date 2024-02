President Macron: 'Ik ga zwemmen in de Seine'

De Franse president Macron zal rond de Olympische Spelen hoogst persoonlijk een duik nemen in de Seine. Hij wil er gaan zwemmen omdat het rivierwater volgens hem dan schoon is.

Dat zei Macron bij de inauguratie van het Olympisch Dorp, ten noorden van Parijs. De president werd er rondgeleid langs alle nieuwe gebouwen waar straks de sporters worden gehuisvest. Het dorp ligt langs de oevers van de Seine.

De rivier wordt tijdens de Spelen gebruikt voor zwemcompetities. Daar was de laatste tijd veel over te doen omdat het water te vervuild zou zijn. Dat is niet nieuw: het is al sinds 1923 verboden om in de rivier te zwemmen. Volgens Macron is dat straks verleden tijd en kan er na de Spelen veilig in worden gezwommen.

"Deze Olympische Spelen laten ook iets na voor de Parijzenaars", zei hij. De rivier zal niet meer dezelfde zijn, er wordt enorm in geïnvesteerd. Dat is geweldig."

Vervolgens vroeg een journalist hem of hij zelf ook het water in zal gaan. "Jazeker!", zei de president met een brede glimlach. "Ik ga er in. Maar ik ga u geen datum geven want straks komt u nog kijken."

Riool van Parijs

Vorig jaar werd er verschillende keren proefgezwommen in de Seine, als test voor de Olympische competities. Twee keer moest dat geannuleerd worden omdat de rivier te vervuild bleek. Bij grote regenval kan de riolering van Parijs het water niet aan en wordt er vanuit het riool geloosd in de Seine. Daardoor komt onder meer de e-coli-bacterie, uit menselijke ontlasting, in het water.

Voor de Olympische Spelen is een enorme schoonmaakoperatie op touw gezet die ongeveer anderhalf miljard euro kost. Zo worden er nieuwe reinigingsinstallaties in gebruik genomen en wordt de afvoer van rioolwater verbeterd. Het organisatiecomité van de Spelen zegt dat de benodigde werkzaamheden op tijd klaar zijn en dat de watersporten dan zoals gepland door kunnen gaan.

De Olympische Spelen in Parijs beginnen over vijf maanden. De afgelopen jaren werd aan de rand van de hoofdstad het Olympisch Dorp gebouwd. Er worden straks 14.500 atleten en medewerkers ondergebracht. Macron complimenteerde bij zijn bezoek aan het dorp de bouwers en het Olympisch Comité. "Alle beloftes zijn nagekomen. Het dorp is op tijd af en de bouw bleef binnen het vastgestelde budget."

Duurzaam dorp

Het Olympisch Dorp zou ook een voorbeeld zijn van 'ecologisch verantwoord bouwen. Er zijn 9.000 bomen geplant en groene dakterrassen en zonnepanelen aangelegd. Er is veel gebouwd met hout en andere natuurlijke materialen, de elektriciteit is 100 procent duurzaam, en de CO2-uitstoot is aanzienlijk lager dan gemiddeld. "Deze woningen zijn zonder airconditioning bestand tegen de klimaatomstandigheden van 2050", aldus Macron.