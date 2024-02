President Macron bij inauguratie Olympisch Dorp: 'Ik ga zwemmen in de Seine'

De Franse president Macron zal rond de Olympische Spelen hoogstpersoonlijk een duik nemen in de Seine. Hij wil er gaan zwemmen omdat het rivierwater volgens hem dan schoon is.

Dat zei Macron bij de inauguratie van het Olympisch Dorp, ten noorden van Parijs. De president werd er rondgeleid langs alle nieuwe gebouwen waar straks de sporters worden gehuisvest. Het dorp ligt langs de oevers van de Seine.

De rivier wordt tijdens de Spelen gebruikt voor zwemcompetities. Daar was de laatste tijd veel over te doen, omdat het water te vervuild zou zijn. Dat is niet nieuw: het is al sinds 1923 verboden om in de rivier te zwemmen. Volgens Macron is dat straks verleden tijd en kan er na de Spelen veilig in worden gezwommen.

"Deze Olympische Spelen laten ook iets na voor de Parijzenaars", zei hij. De rivier zal niet meer dezelfde zijn, er wordt enorm in geïnvesteerd. Dat is geweldig."

Vervolgens vroeg een journalist hem of hij zelf ook het water in zal gaan. "Jazeker!", zei de president met een brede glimlach. "Ik ga er in. Maar ik ga u geen datum geven, want straks komt u nog kijken."

Zo ziet het nieuwe dorp eruit: