Politieman die Britse Sarah Everard (33) vermoordde "had nooit agent mogen zijn"

De agent die in 2021 de 33-jarige Britse Sarah Everard vermoordde had nooit in dienst mogen treden bij de Britse politie. Het overheidsonderzoek naar de moordenaar Wayne Couzens is afgerond. Het rapport concludeert dat drie politiekorpsen hadden moeten zien dat hij totaal ongeschikt was om agent te zijn.

Couzens heeft volgens de onderzoekers een extreem en alarmerend verleden. Twintig jaar voor de moord werd hij al eens beschuldigd van zwaar seksueel misbruik van een tiener. Hij zou ook een fan zijn geweest van gewelddadige pornografie en dat regelmatig hebben gedeeld in WhatsAppgroepen met andere agenten van de Londense politie. Die signalen zijn volgens de onderzoekers genegeerd door de korpsen waar Couzens voor werkte.

Uit het onderzoek naar Couzens blijkt dat hij ook beschuldigd werd werd van een hele reeks zedendelicten. Er zouden volgens het onderzoek nog meer slachtoffers kunnen zijn.

Ontvoerd en vermoord

Sarah Everard verdween in maart 2021 tijdens de coronapandemie na een avond bij een vriendin. Toen ze door de straten van Londen terug naar huis liep werd ze door Couzens aangesproken, die toen niet aan het werk was. Hij gebruikte zijn politiekaart om haar te stoppen en maakte haar wijs dat ze de lockdownregels had overtreden.

Couzens dwong Everard in zijn huurauto te stappen en nam haar mee naar een bos in Kent, in het zuidoosten van Engeland. Daar verkrachtte hij haar en wurgde hij haar met zijn riem. Een week later werd het lichaam van Everard gevonden.

De ontvoering en moord schokte het Verenigd Koninkrijk. De hardhandige beëindiging van een wake voor Everard, volgens de autoriteiten vanwege de coronaregels, kwam de politie op nog meer kritiek te staan.

Couzens bekende schuld en werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar alle drie de politiekorpsen waar hij voor werkte hadden moeten en kunnen weten dat hij totaal ongeschikt was als politieagent.

De familie van Everard zegt in een reactie dat ze vermoord kon worden omdat ze dacht dat hij een agent was. "Ze zou nooit in de auto van een vreemde zijn gestapt."

De onderzoekers pleiten voor een grootschalige reorganisatie. "Zonder een radicale aanpak van de werkwijze en cultuur bij de Londense politie is de kans groot dat een volgende Couzens opnieuw zijn gang kan gaan."