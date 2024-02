KNVB draagt politiecommissaris Paauw voor als nieuwe bondsvoorzitter

Politiecommissaris Frank Paauw is de beoogde nieuwe voorzitter van de KNVB. Paauw, sinds 2019 korpschef van de Amsterdamse politie, wordt op donderdag 28 maart voorgedagen als opvolger van Just Spee, die vanwege gezondheidsredenen zijn functie bij de KNVB neerlegt.

De voordracht van Paauw wordt tijdens een buitengewone bondsvergadering in stemming gebracht. Pakt die positief uit, dan begint Paauw op 1 juni als nieuwe bondsvoorzitter. Tot die tijd nemen Marianne van Leeuwen (directeur-bestuurder betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (directeur-bestuurder amateurvoetbal) de voorzitterstaken tijdelijk waar.

Aftredend voorzitter Just Spee blijft nog wel actief in zijn rol bij de Executive Committee van de UEFA tot het einde van zijn termijn daar in april 2025.

De selectiecommissie van de KNVB noemt Paauw" gepokt en gemazeld als leider in een buitengewoon complex, maatschappelijk uiterst relevant krachtenveld." Daarnaast wordt hij geroemd om zijn maatschappelijke betrokkenheid.