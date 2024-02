Nieuwe EU-wet verplicht Airbnb en Booking.com verhuurdersgegevens te delen

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de instelling van Europese regels voor verhuurplatforms. De wet verplicht platforms als Airbnb en Booking.com gegevens over verhuurders te delen met onder meer gemeenten.

Ze moeten elke maand melden hoeveel nachten een huis of appartement verhuurd is en aan hoeveel personen. Nederland en andere lidstaten moeten daarvoor een digitaal loket openen.

De nieuwe Europese wet geeft steden en andere overheden de mogelijkheid om sneller op te treden als verhuurders zich niet aan de regels houden. Ze kunnen platforms bijvoorbeeld verplichten om advertenties te verwijderen.

"Steden hebben last van de wildgroei aan illegale vakantieverhuur, met overlast en stijgende huizenprijzen als gevolg", zegt Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks). "Met deze wet zorgen we ervoor dat steden hun lokale regels voor vakantieverhuur beter kunnen handhaven, zodat er meer woningen voor bewoners beschikbaar blijven."

De wet is nu definitief aangenomen, over twee jaar treden de regels in werking.