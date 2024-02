"Te complex en verlammend", stelsel arbeidsongeschiktheid moet op de schop

Het arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex voor bijna alle mensen die ermee te maken hebben. Dat is de belangrijkste conclusie van de Onafhankelijke commissie arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas), die in opdracht van demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken het arbeidsongeschiktheidsstelsel onder de loep nam.

Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel piept en kraakt. De wachtrijen voor keuringen zijn lang, de regels ingewikkeld en heel wat zieken leven onder het bestaansminimum, schreven we eerder vandaag in deze voorbeschouwing.

"Wij zijn geschrokken van de complexiteit van het stelsel en de groepen die tussen wal en schip geraken", zegt commissievoorzitter Roos Vermeij. Die complexiteit heeft volgens haar grote gevolgen. "Je ziet dat mensen in het proces van arbeidsongeschikt zijn in een doolhof verdwaald raken en misschien nog wel zieker worden. Dat is niet wat we met z'n allen moeten willen." Ook zijn er mensen die geen uitkering krijgen of een lagere uitkering ontvangen dan waar ze recht op hebben. Een ander gevolg van de huidige regels is dat mensen blijven zitten in plaats van weer actief te worden op de arbeidsmarkt. "Het systeem werkt verlammend", zegt Vermeij. "Mensen overzien het niet en zijn bang dat ze hun uitkering verliezen als ze weer actief worden." Drie voorstellen Octas doet daarom drie verschillende voorstellen om het stelsel om te gooien. "Wij vinden dat mensen moeten kunnen begrijpen wat hun rechten zijn, wat hun plichten zijn en wat hun perspectief is", zegt Vermeij.

In Nederland krijgen ruim 850.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een deel van hen (150.000) zit nog in de oude WAO, een regeling die bijna twintig jaar geleden werd afgeschaft. De problemen zitten in het woud aan regelingen die daarna zijn opgetuigd. Uit de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de Wajong krijgen zo'n 700.000 mensen een uitkering.

Eerste optie: versimpelen De eerste optie is om het huidige stelsel te verbeteren. Dat houdt volgens Octas in: versimpelen én meer mensen ervoor in aanmerking laten komen. Een belangrijke stap om het stelsel minder complex te maken is volgens Octas één WIA-uitkering voor iedereen, of je nou volledig of gedeeltelijk bent afgekeurd. Nu zijn er nog verschillende regelingen, met verschillende voorwaarden en uitkeringen die allemaal onder de WIA vallen. Daarnaast oppert de commissie een regeling voor zelfstandigen en een lagere drempel voor een WIA-uitkering. Nu ligt die drempel bij 35 procent arbeidsongeschiktheid. Dat zou 25 procent moeten worden. Vooral mensen die eerder een flexibel contract hadden met een laag inkomen hebben baat bij deze maatregelen, zegt de commissie. Deze voorstellen leiden wel tot hogere kosten voor de staat. Jaarlijks kan dat gaan om een bedrag van tussen de 1 en 2 miljard euro.

